Общество
Дальневосточники могут наблюдать «волчье суперлуние»Амур.инфо вчера в 21:23
21 января 2019 года произойдет полное затмение Луны. Это событие называют «волчьим суперлунием», или «кровавым суперлунием». Полную фазу затмения смогут увидеть жители северо-восточной части Дальнего Востока, севера Урала и Сибири, а также северо-запада европейской части России.
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Московский планетарий сообщает, что явление произойдет с 06:34 до 09:51 по московскому времени на территории северо-запада европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока.Собака.ruвчера в 06:44
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Ученый рассказал, кто, где и каким образом сможет наблюдать лунное затмение 21 января
Телеканал 360°вчера в 20:41
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