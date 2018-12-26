Экономика
«ВЭБ.РФ» как единственный акционер фонда увеличил уставный капитал ФРДВ на 10,6 млрд руб.— за счет средств субсидии из госбюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, говорится в сообщении фонда.
Коммерсантъ11:54
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Правительство докапитализировало Фонд развития Дальнего Востока на 10,6 млрд руб
Интерфакс - Россия18:34
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Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
В понедельник, 24 декабря, стоимость нефти марки Brent упала более чем на 6% и впервые с августа 2017 г. опустилась ниже $51 за баррель.
Обновлено в 11:37
Энергетика
Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Финансы
Нефтегазовые компании представят правительству планы по дедолларизации
Компании нефтегазового сектора представят правительству планы по сокращениям расчетов в долларах, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:18
Финансы
Нерезиденты в ноябре снизили вложения в ОФЗ на 9 млрд рублей
Нерезиденты в ноябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 9 млрд рублей, или на 0,5%, до 1,798 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 07:59
Экономика
Россельхозбанк выплатит страховые возмещения вкладчикам Руссобанка
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Руссобанка (г. Москва), у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию.
Обновлено в 10:05
Экономика
Центробанк назначил омбудсмена по страховым спорам
Совет директоров Центробанка принял решение назначить Виктора Климова финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования.
Обновлено в 06:29
Экономика
Микроэлектроника попала в макропредприятие
Источник "Ъ", близкий к "Системе", уточнил, что она будет осуществлять операционное управление СП, возглавит компанию также один из топ-менеджеров АФК.
Обновлено в 17:08
Экономика
Индексы США готовы открыть торги в плюсе. Что поддержит рост акций
Во вторник Дональд Трамп пригрозил, что правительство не будет открыто до тех пор, пока «у нас не будет стены, забора, как бы они это ни называли».
Обновлено в 07:15
Экономика
«Черкизово» приобрело 75% петербургского мясопроизводителя
Группа «Черкизово» сообщила, что приобрела 75% производителя мясной продукции «Самсон — продукты питания».
Обновлено в 08:25
Экономика
Товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5%
За первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Россией и ЕС увеличился на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 16:00
Экономика
Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение
Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, следует из сообщения группы.
Обновлено в 12:02
Экономика
Медведев назвал критерии социального предпринимательства
По словам Медведева, до сих пор не было чётко установлено, что собой представляет социальное предпринимательство и социальное предприятие.
Обновлено в 06:46
Экономика
В Ленобласти открыли вторую очередь «цифрового» тепличного комплекса
Вторая очередь автоматизированного тепличного комплекса агрофирмы "Выборжец" по выращиванию салата и зеленных культур мощностью 15 миллионов штук культур в год введена в эксплуатацию во Всеволожском районе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Обновлено в 12:07
Экономика
Россельхознадзор ограничит поставки с ряда зарубежных предприятий
Россельхознадзор с 30 декабря ограничивает поставки продукции с ряда предприятий Казахстана, Армении, Италии, Бельгии и Нидерландов из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:37
Экономика
Китайцы смогут попробовать российское молоко в 2019 году
Российский торговый представитель в Китае Сергей Инюшин не исключил, что экспорт отечественного молока на территорию республики может начаться уже в третьем квартале будущего года.
Обновлено в 19:54