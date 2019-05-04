Хоккей
«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серииГазета.Ru вчера в 00:31
Игра, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась с результатом 2:1 в пользу "Далласа". Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет голевую передачу, которая помогла его команде забросить вторую шайбу. Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:13, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено в 17:54
Происшествия
СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»
Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Наука
Бег поможет волгоградцам сэкономить деньги на таблетках
У участников марафона, которые полгода готовились к забегу, биологический возраст артерий снизился на 4 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 16:04
Происшествия
В Израиле мужчина погиб в результате обстрелов из сектора Газа
Мужчина, которому было 60 лет, стал первой израильской жертвой обстрелов из сектора Газа, начавшихся в субботу утром.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Восьмилетний мальчик погиб на детской площадке в Якутске
Обновлено в 21:49
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Политика
Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на некоторые товары из Китая увеличатся с 10% до 25% в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 14:57
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Кино
Джордж Мартин анонсировал продолжение сериала «Игра престолов»
Автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», призвал зрителей быть активными и предлагать свои идеи развития сюжета.
Обновлено в 09:58
Футбол
«Валенсия» в гостях разгромила «Уэску»
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к вторжению США
Венесуэльские военные должны быть готовы защитить страну от США, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено в 00:07
Общество
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о спасении пассажиров
Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»
Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана
Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено в 21:32
Общество
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Жилой комплекс "Император", в котором, по данным СМИ, находится квартира супруги новоизбранного президента Украины Елены Зеленской, вызывал протесты из-за того, что был построен на месте парка напротив Ливадийского дворца, рассказали РИА Новости жители поселка Ливадия.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Люди на четыре часа застряли на аттракционе в аргентинском парке
Посетители парка развлечений в аргентинском Сан-Хуане застряли на сломавшемся аттракционе и провели на высоте 20 метров около четырех часов, передает телеканал TN.
Обновлено в 21:20
Политика
Депутат Рады назвал «печальный факт» о Зеленском
Избранный президент Украины Владимир Зеленский ничего не сможет сделать ни для мира на востоке страны, ни для её экономики, и это печальный факт, сказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:58