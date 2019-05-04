Хоккей

«Даллас» победил «Сент-Луис» и повел в серииГазета.Ru вчера в 00:31

Даллас
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
сегодня
Сент-Луис
Даллас
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Игра, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась с результатом 2:1 в пользу "Далласа". Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов записал на свой счет голевую передачу, которая помогла его команде забросить вторую шайбу. Счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Далласа".
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