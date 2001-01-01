Футбол

Далич не исключил возможности поработать в российских клубахМатч ТВ 05:23

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
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Тренер сборной Хорватии заявил, что может перейти в РПЛ

Нева Спорт10:20

Далич: почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга?

Чемпионат05:48

Далич не исключил возможности поработать в российских футбольных клубах

ТАСС05:11

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Матч ТВ05:23

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Sportbox.RU05:23

Златко Далич: «Почему бы мне не стать тренером клуба РПЛ, особенно в Москве или Петербурге?»

Sports.ru05:22

Тренер сборной Хорватии по футболу допустил переход в российский клуб

РБК05:45
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Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Футбол

Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»

Обновлено в 09:30
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Кино

Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:45
Политика

Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу

Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Общество

Министр культуры Франции назвал сроки восстановления Нотр-Дама

Обновлено в 10:43
Наука

Найдена польза считающихся ненужными дополнительных пальцев

Обновлено 12 июня в 10:38
Транспорт

Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Трамп поведал об НЛО и обвале рынка

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих

Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика

Противников гей-парада задержали в Грузии

Обновлено в 09:52
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Политика

Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко

Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес

Реву, вспоминаю малышку: сестра Жанны Фриске показала уникальные фото

Наталья показала множество фото с Жанной как публичного характера, так и из семейного архива.
Обновлено в 08:44
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Наука

Кепку для лечения депрессии создали ученые в Зеленограде

Кепка-гаджет со встроенной нейрогарнитурой помогает в лечении депрессии и синдрома дефицита внимания, а также в реабилитации после инсульта.
Обновлено в 10:55
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа

Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Алибасов не может понять, какой сейчас год

Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19
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Златко Далич
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Югославский и хорватский футболист, ныне главный тренер сборной Хорватии.
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Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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