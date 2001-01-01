Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубахМатч ТВ 05:23
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Футбол
Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»
Обновлено в 09:30
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали туристы из России
15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Политика
Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.
Обновлено в 07:08
Наука
Найдена польза считающихся ненужными дополнительных пальцев
Обновлено 12 июня в 10:38
Транспорт
Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse
В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».
Обновлено в 10:15
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Власти Гонконга прогнулись под требования протестующих
Власти Гонконгарешили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Политика
Противников гей-парада задержали в Грузии
Обновлено в 09:52
Общество
Названы первые города России, где заработает 5G
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Медведчук рассказал о превращении Зеленского в Порошенко
Манера руководить страной у нового президента Украины Владимира Зеленского начинает "сильно напоминать" его предшественника на этом посту Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Реву, вспоминаю малышку: сестра Жанны Фриске показала уникальные фото
Наталья показала множество фото с Жанной как публичного характера, так и из семейного архива.
Обновлено в 08:44
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Наука
Кепку для лечения депрессии создали ученые в Зеленограде
Кепка-гаджет со встроенной нейрогарнитурой помогает в лечении депрессии и синдрома дефицита внимания, а также в реабилитации после инсульта.
Обновлено в 10:55
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации из‐за нехватки газа
Украине грозит чрезвычайная ситуация из-за нехватки газа.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Алибасов не может понять, какой сейчас год
Сын Бари Алибасова рассказал, что его отец все еще находится в реанимации, однако медики дают достаточно позитивный прогноз.
Обновлено в 10:19