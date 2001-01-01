Футбол

Далич не исключил возможности поработать в российских клубахМатч ТВ 05:23

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
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Тренер финалистов ЧМ‐2018 допустил переход в российский футбольный клуб

Телеканал 360°07:34

Далич: почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга?

Чемпионат05:48

Далич не исключил возможности поработать в российских футбольных клубах

ТАСС05:11

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Матч ТВ05:23

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Sportbox.RU05:23

Златко Далич: «Почему бы мне не стать тренером клуба РПЛ, особенно в Москве или Петербурге?»

Sports.ru05:22

Тренер сборной Хорватии по футболу допустил переход в российский клуб

РБК05:45
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Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей

Обновлено в 06:16
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Политика

Путин призвал продолжать СВПД по Ирану

Обновлено в 04:38
Культура

Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма

По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Интернет

В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Религия

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 00:19
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Технологии

Робот дал отпор своим обидчикам

Обновлено в 07:21
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Происшествия

В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении

В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Технологии

Искусственный интеллект научили выявлять «отфотошопленные» фотографии

Нейросеть может определить «отфотошопленные» фотографии в 99,4% случаях, а человек способен распознать только 53,5%. Интересно, что компания не намерена выпускать разработку на рынок.
Обновлено в 07:21
Происшествия

МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Происшествия

Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области

Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — подчеркнул пресс-секретарь.
Обновлено в 02:32
Авто

Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW

Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено в 07:10
Политика

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Технологии

Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов

Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42
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Златко Далич
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, ныне главный тренер сборной Хорватии.
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Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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