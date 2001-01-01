Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубахМатч ТВ 05:23
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске поделилась трогательным фото с певицей
Обновлено в 06:16
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Обновлено в 04:38
Культура
Художник «Ну, погоди!» раскрыл прообраз зайца из мультфильма
По данным опроса ВЦИОМа, «Ну, погоди!» является самым популярным мультфильмом среди россиян.
Обновлено в 06:12
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении
В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Общество
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Обновлено в 08:02
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Технологии
Искусственный интеллект научили выявлять «отфотошопленные» фотографии
Нейросеть может определить «отфотошопленные» фотографии в 99,4% случаях, а человек способен распознать только 53,5%. Интересно, что компания не намерена выпускать разработку на рынок.
Обновлено в 07:21
Происшествия
МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе в Шереметьево
Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Мурманск, 5 мая аварийно сел в московском аэропорту Шереметьево и загорелся.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
В Душанбе открылся саммит СВМДА
В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Происшествия
Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области
Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина и подарил ему мороженое
«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — подчеркнул пресс-секретарь.
Обновлено в 02:32
Авто
Российский автолюбитель рассказал, что надо доработать в LADA Vesta SW
Автовладелец отечественного универсала LADA Vesta SW поделился своим мнением, что на его взгляд необходимо доработать в этом автомобиле, в первую очередь.
Обновлено в 07:10
Политика
В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отреагировал на слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было законным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:34
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.
Обновлено вчера в 06:42