Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубахМатч ТВ 05:23
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:35, Вашингтон
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке
На протяжении дня в продолжение ситуации в Чемодановке жители села задавали вопросы главе региона через его аккаунт в «Инстаграм» с просьбой разобраться в ситуации.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Общество
В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G
Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Общество
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено в 06:21
Игры
Игры по подписке Game Pass можно будет устанавливать и запускать в GOG Galaxy 2.0
Пётр Карвовски Судя по всему, после официального запуска GOG Galaxy 2.0 игры, купленные в Microsoft Store или полученные по подписке Game Pass можно будет устанавливать, запускать и удалять через клиент CD Projekt.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 04:36
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Дзюба пожелал всем хороших выходных
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме пожелал всем хороших выходных.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Кино
За финал «Игры престолов» извинился Джон Сноу
Герой культовой киносаги «Игра престолов» извинился за ее окончание.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Культура
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
Обновлено в 01:11
Происшествия
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП
Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» может перейти в «Рому»
Напомним, что в России Рондон выступал за «Рубин» (2012-14) и «Зенит» (2014-15).
Обновлено в 05:45
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Политика
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Политика
Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Экономика
Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел
Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 05:24
Космос
Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС
Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59
Технологии
Робот ответил на издевательства людей
Обновлено в 06:23