Футбол

Далич не исключил возможности поработать в российских клубахМатч ТВ 05:23

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
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Далич: почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга?

Чемпионат05:48

Тренер сборной Хорватии по футболу допустил переход в российский клуб

РБК05:45

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Sportbox.RU05:23

Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Матч ТВ05:23

Златко Далич: «Почему бы мне не стать тренером клуба РПЛ, особенно в Москве или Петербурге?»

Sports.ru05:22

Далич не исключил возможности поработать в российских футбольных клубах

ТАСС05:11
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Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке

На протяжении дня в продолжение ситуации в Чемодановке жители села задавали вопросы главе региона через его аккаунт в «Инстаграм» с просьбой разобраться в ситуации.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье

Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 01:48
Общество

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено вчера в 16:19
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Игры

Игры по подписке Game Pass можно будет устанавливать и запускать в GOG Galaxy 2.0

Пётр Карвовски Судя по всему, после официального запуска GOG Galaxy 2.0 игры, купленные в Microsoft Store или полученные по подписке Game Pass можно будет устанавливать, запускать и удалять через клиент CD Projekt.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Общество

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 04:36
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол

Дзюба пожелал всем хороших выходных

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме пожелал всем хороших выходных.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Кино

За финал «Игры престолов» извинился Джон Сноу

Герой культовой киносаги «Игра престолов» извинился за ее окончание.
Обновлено в 01:54
Кино

На «Кинотавре» прошел спецпоказ фильма «Дылда» Кантемира Балагова

Обновлено в 04:19
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Культура

Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.
Обновлено в 01:11
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Экс-нападающий «Зенита» и «Рубина» может перейти в «Рому»

Напомним, что в России Рондон выступал за «Рубин» (2012-14) и «Зенит» (2014-15).
Обновлено в 05:45
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Политика

Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Политика

Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Экономика

Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел

Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Обновлено в 05:24
Космос

Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС

Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59
Технологии

Робот ответил на издевательства людей

Обновлено в 06:23
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Златко Далич
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, ныне главный тренер сборной Хорватии.
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Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2016 года, составляет 4 154 213 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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