Далич не исключил возможности поработать в российских клубах

Происшествия Губернатор Пензенской области прокомментировал ситуацию в Чемодановке На протяжении дня в продолжение ситуации в Чемодановке жители села задавали вопросы главе региона через его аккаунт в «Инстаграм» с просьбой разобраться в ситуации.

Происшествия Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.

Общество В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Общество Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.

Игры Игры по подписке Game Pass можно будет устанавливать и запускать в GOG Galaxy 2.0 Пётр Карвовски Судя по всему, после официального запуска GOG Galaxy 2.0 игры, купленные в Microsoft Store или полученные по подписке Game Pass можно будет устанавливать, запускать и удалять через клиент CD Projekt.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Транспорт Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Футбол Дзюба пожелал всем хороших выходных Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме пожелал всем хороших выходных.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".

Культура Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой Телеведущий Иван Ургант пошутил над предвыборной программой певицы Виктории Цыгановой, которая намерена баллотироваться в Госдуму.

Происшествия На Серовском тракте произошло смертельное ДТП Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Общество Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.

Политика Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

Политика Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Экономика Правительство одобрило законопроект о службе в органах внутренних дел Правительство РФ одобрило законопроект о правовом регулировании отношений, связанных со службой в органах внутренних дел, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.