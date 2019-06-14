Футбол

Далич: «Россия действительно стала моей мечтой»Sport24.ru 03:27

Россия действительно стала моей мечтой, и это было лучшим результатом нашей сборной, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Я до сих пор проживаю эти эмоции и ощущаю гордость за результат. Наша маленькая страна прожила самые счастливые моменты.
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Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой

РИА Новости03:34

Далич: «Сборная Хорватии — суперкоманда, и мне глупо было бы учить ее играть в футбол»

Sport24.ru03:50

Черчесов и Далич рассказали, верят ли они в приметы в футболе

Спорт-Экспресс05:12

Далич – о матче с Россией: удачи не бывает без причин, мы её заслужили

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Спорт БИЗНЕС Online03:55

Златко Далич: «Было нелегко сложить 23 эго в одно целое на ЧМ-2018»

Матч ТВ04:25

Далич: хорватские футболисты на ЧМ-2018 в России из лилипутов превратились в великанов

ТАСС04:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Авто

Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

Обновлено в 08:08
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Названы самые востребованные смартфоны в России

По данным «Связной | Евросеть», средневзвешенная стоимость одного смартфона составила 16 504 рубля, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 9%. Самым популярным на российском рынке смартфоном оказался Honor 7A, за которым по объёму продаж следуют: Samsung Galaxy J2, Galaxy A50, Galaxy A10 и Honor 10.
Обновлено в 08:42
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Политика

Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
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Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал конфликт в Чемодановке

Обновлено в 08:03
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен

Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения

Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 07:29
Политика

Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана

В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Политика

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года

Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Обновлено в 01:13
Происшествия

В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами

ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Энергетика

Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Происшествия

Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест

Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:38
Религия

Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по футболу 2018 в РоссииБольше новостей по теме
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