Далич: «Россия действительно стала моей мечтой»Sport24.ru 03:27

Россия действительно стала моей мечтой, и это было лучшим результатом нашей сборной, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Я до сих пор проживаю эти эмоции и ощущаю гордость за результат. Наша маленькая страна прожила самые счастливые моменты.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

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