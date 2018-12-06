Футбол

Далер Кузяев стал лучшим футболистом «Зенита» в ноябре
P1spb.ru
11:00

Российский футболист Далер Кузяев стал лучшим футболистом с составе "Зенита" по результатам матчей состоявшимся в ноябре. Далер Кузяев стал впервые победителем в голосовании среди зрителей и болельщиков футбольного клуба "Зенит".
P1spb.ru11:00

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Лучшим игроком «Зенита» в ноябре стал Далер Кузяев

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Кузяев впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»

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Далер Кузяев признан лучшим футболистом «Зенита» в ноябре

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Кузяев — лучший футболист «Зенита» в ноябре

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Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

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Кузяев – лучший игрок «Зенита» в ноябре

Sports.ru11:24

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

Sport24.ru09:57
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