Далер Кузяев не полетел с «Зенитом» на сбор в АвстриюРИА Новости 03:53

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не полетел с командой на учебно-тренировочный сбор в Австрию, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба. Кузяев в марте получил травму мениска. В конце апреля футболист приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.

Далер Кузяев не полетел с «Зенитом» на сбор в Австрию

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