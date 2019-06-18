Футбол
Далер Кузяев не полетел с «Зенитом» на сбор в АвстриюРИА Новости 03:53
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не полетел с командой на учебно-тренировочный сбор в Австрию, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба. Кузяев в марте получил травму мениска. В конце апреля футболист приступил к тренировкам в общей группе с ограничениями.
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