Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастьяМИР 24 04:42

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья. По его словам, важны не пять органов чувств, а «шестое сознание» и «покой ума», сообщают «Аргументы недели».
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с чего всё началось

Далай-лама рассказал, как быть счастливым

Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

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Далай-лама раскрыл секрет подлинного счастья

Российская газета03:07

Далай-лама раскрыл секрет счастливой жизни

Московский Комсомолец02:59

Далай-лама раскрыл секрет счастья

VSE42 Новостивчера в 21:42

«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию

РИА Новости01:00

Далай-лама рассказал, как стать счастливым

ФАНвчера в 23:40

Далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья

Life.ruвчера в 23:10

Далай-лама поделился, как быть счастливым

News.ru00:22
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Происшествия

При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница

В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

Названы возможные причины крушения Ми-8

В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Наука

Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин

Обновлено в 01:14
Общество

Пик непогоды в Москве ожидается вечером 30 мая

Обновлено в 03:49
Политика

Зеленский решил уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.
Обновлено в 07:10
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Кино

Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» в рейтинге популярности

Обновлено в 06:25
Хоккей

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:36
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

В американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. Об этом сообщает новостной портал 10News.
Обновлено в 03:16
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Авто

Pininfarina посвятила электрический гиперкар Леонардо да Винчи

Компания Pininfarina представила особую версию электрического гиперкара Battista, дебютировавшего в рамках выставки «Разум в движении», организованной Британской библиотекой.
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

Россиянам разрешат тратить маткапитал на покупку автомобиля

Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»

Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Музыка

На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»

Обновлено в 03:11
Общество

IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»

В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы

Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Онищенко пояснил данную пожилым россиянам рекомендацию жить впроголодь

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что его слова о необходимости жить "чуть-чуть впроголодь" исказили, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
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