Далай-лама раскрыл секрет счастьяМИР 24 04:42

Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья. По его словам, важны не пять органов чувств, а «шестое сознание» и «покой ума», сообщают «Аргументы недели».

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