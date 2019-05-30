Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастьяМИР 24 04:42
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья. По его словам, важны не пять органов чувств, а «шестое сознание» и «покой ума», сообщают «Аргументы недели».
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с чего всё началось
Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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Политика
Шотландия намерена провести референдум о выходе из Великобритании
Эдинбург неоднократно выступал против выхода Британии из Евросоюза, и, по словам премьер-министра Шотландии Николы Стерджен, референдум позволит жителям сделать выбор между тем, чтобы остаться «европейской нацией» или стать государством, которому «навязали Brexit».
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В России могут ввести отцовский капитал
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Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
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Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
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Обновлено в 00:15
Авто
Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Происшествия
В Ростове школьник впал в кому, отравившись абсентом
У мальчика диагностировали сильнейшее отравление. Несовершеннолетний впал в кому.
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Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Политика
Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери
35-летний безработный житель Стерлитамака подозревается в убийстве своей семилетней дочери.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар
В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Ещё один монстр. Кулер Zalman CNPS20X весит 1,3 кг и позволяет установить два вентилятора
Вчера компания Noctua показала на Computex 2019 огромный процессорный кулер массой 1,5 кг, рассчитанный в первую очередь на пассивную работу.
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Экономика
Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме
Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук
Обновлено в 01:27
Футбол
«Чайка» получила лицензию для выступлений в ФНЛ в следующем сезоне
Пока неизвестно, будет ли «Чайка» выступать в ФНЛ в следующем сезоне — ранее стало известно, что один из матчей с участием команды мог быть договорным.
Обновлено в 04:36
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области
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Политика
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Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело
Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
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Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
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Общество
Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета
Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Обновлено в 04:52