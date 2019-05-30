Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастьяМИР 24 04:42

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья. По его словам, важны не пять органов чувств, а «шестое сознание» и «покой ума», сообщают «Аргументы недели».
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с чего всё началось

Далай-лама рассказал, как быть счастливым

Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:19

Подробнее о событии

Далай-лама раскрыл секрет подлинного счастья

Российская газета03:07

Далай-лама раскрыл секрет счастливой жизни

Московский Комсомолец02:59

Далай-лама рассказал, как быть счастливым

РИА Новостивчера в 20:19

Далай-лама рассказал, как стать счастливым

ФАНвчера в 23:40

Далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья

Life.ruвчера в 23:10

Далай-лама поделился, как быть счастливым

News.ru00:22

Далай-лама раскрыл секрет счастья

VSE42 Новостивчера в 21:42
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Политика

Шотландия намерена провести референдум о выходе из Великобритании

Эдинбург неоднократно выступал против выхода Британии из Евросоюза, и, по словам премьер-министра Шотландии Николы Стерджен, референдум позволит жителям сделать выбор между тем, чтобы остаться «европейской нацией» или стать государством, которому «навязали Brexit».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Общество

В России могут ввести отцовский капитал

Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Авто

Ferrari представила новый 1000-сильный суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Ростове школьник впал в кому, отравившись абсентом

У мальчика диагностировали сильнейшее отравление. Несовершеннолетний впал в кому.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»

Обновлено в 04:51
Происшествия

В Улан-Удэ четверо пострадавших на батуте детей находятся в реанимации

Обновлено в 04:38
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Политика

Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге

Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери

35-летний безработный житель Стерлитамака подозревается в убийстве своей семилетней дочери.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин вручил Ширвиндту орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Обновлено в 04:52
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

Обновлено в 04:50
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Гаджеты

Ещё один монстр. Кулер Zalman CNPS20X весит 1,3 кг и позволяет установить два вентилятора

Вчера компания Noctua показала на Computex 2019 огромный процессорный кулер массой 1,5 кг, рассчитанный в первую очередь на пассивную работу.
Обновлено в 04:42
Экономика

Правительство ввело балльную систему локализации в автопроме

Правительство РФ утвердило введение балльной системы локализации автопрома, следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Богомолов отметил назначение на должность худрука театра в обществе Светланы Бондарчук

Обновлено в 01:27
Футбол

«Чайка» получила лицензию для выступлений в ФНЛ в следующем сезоне

Пока неизвестно, будет ли «Чайка» выступать в ФНЛ в следующем сезоне — ранее стало известно, что один из матчей с участием команды мог быть договорным.
Обновлено в 04:36
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Политика

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Фирменный шпагат балерины Анастасии Волочковой теперь появится на страницах Книги рекордов России.
Обновлено в 04:22
Общество

Tele2 устранил сбои в работе голосовой связи и мобильного интернета

Незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
Обновлено в 04:52
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