Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастьяVSE42 Новости вчера в 21:42
83-летний Далай-лама рассказал российским журналистам, как быть счастливым. Духовный лидер буддистов в интервью для РИА "Новости" сказал, что истинное счастье не связано с материальным миром. По его словам, выделяется шестой вид сознания, ментальный, не связанный с остальными пятью органами чувств.
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Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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В Шереметьеве аварийно сел самолет
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Обновлено в 03:26
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
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На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Общество
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Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
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Обновлено вчера в 10:04
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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект
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Парламент Израиля проголосовал за самороспуск
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Обновлено вчера в 17:34
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Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 19:27
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Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
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Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Григорий Иванов: «Если судьи начнут прибивать „Урал“ из-за моих слов в адрес Егорова, я уйду»
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что готов уйти в отставку, если арбитры будут предвзято судить клуб из-за его критики в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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