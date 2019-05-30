Далай-лама раскрыл секрет счастьяVSE42 Новости вчера в 21:42

Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

с чего всё началось

83-летний Далай-лама рассказал российским журналистам, как быть счастливым. Духовный лидер буддистов в интервью для РИА "Новости" сказал, что истинное счастье не связано с материальным миром. По его словам, выделяется шестой вид сознания, ментальный, не связанный с остальными пятью органами чувств.

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