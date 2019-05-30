Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастьяVSE42 Новости вчера в 21:42

83-летний Далай-лама рассказал российским журналистам, как быть счастливым. Духовный лидер буддистов в интервью для РИА "Новости" сказал, что истинное счастье не связано с материальным миром. По его словам, выделяется шестой вид сознания, ментальный, не связанный с остальными пятью органами чувств.
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«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию

РИА Новости01:00

Далай-лама раскрыл секрет счастливой жизни

Московский Комсомолец02:59

Далай-лама поделился, как быть счастливым

News.ru00:22

Далай-лама раскрыл секрет подлинного счастья

Российская газета03:07

Далай-лама рассказал, как стать счастливым

ФАНвчера в 23:40

Далай-лама раскрыл секрет настоящего счастья

Life.ruвчера в 23:10

Далай-лама раскрыл секрет счастья

VSE42 Новостивчера в 21:42
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Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Ракетный удар Су-34 попал на видео

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Обновлено в 02:29
Здоровье

Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей

Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.
Обновлено в 04:50
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян

В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Игры

Группа Iron Maiden подала в суд на издателя шутера Ion Maiden

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden подала в суд на компанию 3D Realms, издателя шутера от первого лица Ion Maiden, за нарушение прав на товарный знак.
Обновлено в 03:26
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Авто

В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi

Компания Suzuki начинает продажи новой специальной серии кроссовера SX4 — Tabi powered by Pioneer.
Обновлено в 03:31
Политика

Сергей Карабасов подал в отставку

Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Жена Плющенко пожаловалась на слежку

Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом - они будут сбиты.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна

Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО

Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Хоккей

Защитник Хиетанен продлил контракт с московским клубом КХЛ «Динамо»

Обновлено в 05:44
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:17
Футбол

Клопп угадал футболистов «Ливерпуля» по детским фотографиям

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял участие в шоу, в котором попытался угадать своих подопечных по их детским фотографиям.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Транспорт

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Наука

На дне Северного моря найдена затонувшая страна

Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Общество

В России предложили выплачивать отцовский капитал

В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Президент России наградил прокурора Волгоградской области

Обновлено в 04:43
Кино

Осипов пожелал успеха членам жюри VIII Забайкальского кинофестиваля

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал участников и членов жюри VIII Забайкальского кинофестиваля и пожелал им успехов.
Обновлено в 04:56
Наука

Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
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