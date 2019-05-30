Далай-лама раскрыл секрет счастьяVSE42 Новости вчера в 21:42

83-летний Далай-лама рассказал российским журналистам, как быть счастливым. Духовный лидер буддистов в интервью для РИА "Новости" сказал, что истинное счастье не связано с материальным миром. По его словам, выделяется шестой вид сознания, ментальный, не связанный с остальными пятью органами чувств.

Армия и оружие Ракетный удар Су-34 попал на видео Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области.

Здоровье Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Кино Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль» Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.

Происшествия Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.

Игры Группа Iron Maiden подала в суд на издателя шутера Ion Maiden Британская хеви-метал-группа Iron Maiden подала в суд на компанию 3D Realms, издателя шутера от первого лица Ion Maiden, за нарушение прав на товарный знак.

Энергетика Прибыль «Газпрома» выросла на 44% По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авто В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi Компания Suzuki начинает продажи новой специальной серии кроссовера SX4 — Tabi powered by Pioneer.

Политика Сергей Карабасов подал в отставку Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.

Шоу-бизнес Жена Плющенко пожаловалась на слежку Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом - они будут сбиты.

Армия и оружие Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Авто Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Футбол Клопп угадал футболистов «Ливерпуля» по детским фотографиям Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял участие в шоу, в котором попытался угадать своих подопечных по их детским фотографиям.

Армия и оружие Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Шоу-бизнес Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.

Транспорт Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Наука На дне Северного моря найдена затонувшая страна Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.

Общество В России предложили выплачивать отцовский капитал В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.

Кино Осипов пожелал успеха членам жюри VIII Забайкальского кинофестиваля Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал участников и членов жюри VIII Забайкальского кинофестиваля и пожелал им успехов.