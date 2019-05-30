Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастьяVSE42 Новости вчера в 21:42
83-летний Далай-лама рассказал российским журналистам, как быть счастливым. Духовный лидер буддистов в интервью для РИА "Новости" сказал, что истинное счастье не связано с материальным миром. По его словам, выделяется шестой вид сознания, ментальный, не связанный с остальными пятью органами чувств.
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Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Здоровье
Минздрав выяснит, сколько россияне пьют в отпуске за границей
Чиновники объяснили, что обычный подсчет проданного в России спиртного не дает точной статистики потребления спиртного россиянами: часть напитков выпивают туристы из разных стран, а алкоголь, который наш человек выпивает за границей, в статистику не попадает.
Обновлено в 04:50
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Игры
Группа Iron Maiden подала в суд на издателя шутера Ion Maiden
Британская хеви-метал-группа Iron Maiden подала в суд на компанию 3D Realms, издателя шутера от первого лица Ion Maiden, за нарушение прав на товарный знак.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Авто
В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi
Компания Suzuki начинает продажи новой специальной серии кроссовера SX4 — Tabi powered by Pioneer.
Обновлено в 03:31
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Жена Плющенко пожаловалась на слежку
Супруга Плющенко сказала также, что понимает любопытство, но если еще раз заметит летающие аппараты над своим домом - они будут сбиты.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО
Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:17
Футбол
Клопп угадал футболистов «Ливерпуля» по детским фотографиям
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял участие в шоу, в котором попытался угадать своих подопечных по их детским фотографиям.
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ
Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Транспорт
Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область
Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено в 05:15
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Президент России наградил прокурора Волгоградской области
Обновлено в 04:43
Кино
Осипов пожелал успеха членам жюри VIII Забайкальского кинофестиваля
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал участников и членов жюри VIII Забайкальского кинофестиваля и пожелал им успехов.
Обновлено в 04:56
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19