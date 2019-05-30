Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастьяМИР 24 04:42
Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама рассказал, с чем связано ощущение счастья. По его словам, важны не пять органов чувств, а «шестое сознание» и «покой ума», сообщают «Аргументы недели».
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с чего всё началось
Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:19
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Армия Украины останется без прапорщиков
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий, упразднить прапорщиков и мичманов, а также разделить сержантский и старшинский состав на младший и старший ранги.
Обновлено в 06:20
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Политика
Госдума одобрила проект о спецсредствах сдерживания авиадебоширов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о применении экипажем специальных средств сдерживания в отношении авиадебоширов.
Обновлено в 09:08
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Происшествия
20 лет назад погибли 53 человека в давке на минской станции «Немига»
20 лет назад в Минске, на станции метро "Немига", в вызванной дождем давке погибли 53 человека и пострадали еще более 150.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
ВВС Индии хотят отказаться от разочаровавших их российских ракет P-77
ВВС Индии разочаровались в ракетах P-77 российского производства и решили отказаться от их использования.
Обновлено в 04:15
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Гаджеты
Microsoft работает над новой операционной системой
На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича изменился до неузнаваемости
Многие поклонники обратили внимание на то, что сын Абрамовича сильно изменился — 25-летний парень отрастил бороду, из-за чего стал выглядеть более мужественно.
Обновлено в 09:00
Футбол
Торбинский не намерен оставаться в «Енисее» и может завершить карьеру
Полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский, у которого летом истекает контракт с клубом, рассказал о планах на будущее, а также не исключил варианта с завершением карьеры.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Амурской области загорелся тепловоз пассажирского поезда
30 мая в 05:55 по амурскому времени произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда № 326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин провел совещание о развитии искусственного интеллекта
Владимир Путин провел на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21" совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Футбол
Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»
Нападающий сборной России Артем Дзюба может перейти из "Зенита" в английский "Вулверхэмптон".
Обновлено в 08:11
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Политика
Тимошенко призвала начать переговоры с Россией «с чистого листа»
Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко считает, что Украина должна пересмотреть подходы к переговорам с Россией.
Обновлено в 08:49
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово
В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08