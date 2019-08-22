Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»РИА Новости 01:01

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions. Эта экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека.
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Дайверы сообщили об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

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