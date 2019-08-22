Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»РИА Новости 01:01
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions. Эта экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека.
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Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Приамурье патологоанатом украл у трупа телефон
В Белогорске патологоанатом украл у трупа мобильный телефон.
Обновлено в 06:23
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Экономика
«Трансконтейнер» улучшил результаты
Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.
Обновлено в 06:48
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Twitter удалил сообщение пользователя с оскорблением флага России
«По требованию Роскомнадзора администрация сервиса микроблогов Twitter удалила сообщение пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:19
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Хоккей
«Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо»
Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.
Обновлено вчера в 07:33
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Технологии
Туристы все чаще доверяют блогерам при выборе направления
Реже всего туристы планируют поездку, опираясь на рекомендации печатных путеводителей (2%), статьи в СМИ (4%).
Обновлено в 05:28
Общество
В Китае ребенок, подолгу сидевший за смартфоном, заработал косоглазие
Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Asia One.
Обновлено в 06:34
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Мамаев не уплатил налоги почти на 500 тысяч рублей
Обновлено в 03:40
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ
Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Кличко пожаловался на атаку троллей в Instagram
Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
Технологии
Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года
Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
Обновлено в 06:24
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год
Администрация Дональда Трампа собиралась предложить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.
Обновлено вчера в 07:23