Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»РИА Новости 01:01

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions. Эта экспедиция стала первым за 14 лет исследованием обломков корабля при участии человека.
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Дайверы сообщили об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

URA.Ru04:14

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» шокировал ученых

Ридусвчера в 19:28

Специалисты рассказали о серьёзных повреждениях корпуса «Титаника»

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Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов

ТК Звездавчера в 23:48

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

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Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
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Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
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Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
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Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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За бой с Порье Нурмагомедов получит больше, чем за бой с Макгрегором

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Экономика

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
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Технологии

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Девятилетний житель китайского города Хэфэй (провинция Аньхой) заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона, сообщает Asia One.
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Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
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Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
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Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год

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