Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

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