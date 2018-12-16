Футбол

Дайер был прооперирован и выбыл из строя до конца года
Sport24.ru
08:24

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер был успешно прооперирован. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист был госпитализирован в связи с воспалением аппендикса. Теперь Дайера ждет период реабилитации.
Sport24.ru08:24

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Хавбек «Тоттенхэма» был успешно прооперирован

Газета.Ru09:18

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Матч ТВ07:11

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Sportbox.RU07:11

Дайер перенёс операцию по удалению аппендикса

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Дайер угодил в лазарет «Тоттенхэма» до января

Soccer.ru06:29

Дайер был прооперирован и выбыл из строя до конца года

Sport24.ru08:24

Дайер пропустит остаток года. Ему удалили аппендикс

Sports.ru06:50
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Эрик Дайер
Британский футболист
Английский футболист, игрок клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии. Выступает на позициях защитника и опорного полузащитника.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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