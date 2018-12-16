Футбол
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер был успешно прооперирован. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист был госпитализирован в связи с воспалением аппендикса. Теперь Дайера ждет период реабилитации.
Sport24.ru08:24
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