Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер был успешно прооперирован. Как сообщает пресс-служба клуба, футболист был госпитализирован в связи с воспалением аппендикса. Теперь Дайера ждет период реабилитации.

Дайер был прооперирован и выбыл из строя до конца года

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