Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости 14:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

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Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler

Российская газета18:19

Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну

РБК15:27

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

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Производитель автомобилей «Мерседес Майбах», не знает, как машины этой марки оказались у лидера КНДР Ким Чен Ына

Эхо Москвы15:31

Производитель Mercedes удивлен наличием у Ким Чен Ына лимузинов

URA.Ru20:06

В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes

ТАСС07:42
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика

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Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
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В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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После столкновения Индии с Азией на Земле стало легче дышаться

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Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность

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Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Сестра Элины Быстрицкой, скончавшейся на 92-м году жизни, может претендовать на имущество советской актрисы, так как является ее ближайшей родственницей.
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Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
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Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
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Армия и оружие

Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
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Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
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В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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