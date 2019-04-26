Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости 14:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну

РБК15:27

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Ведомости14:49

В Daimler удивились лимузину их производства у Ким Чен Ына

Дождь13:37

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

Взгляд.ру13:08

Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

Интерфакс12:39

Производитель автомобилей «Мерседес Майбах», не знает, как машины этой марки оказались у лидера КНДР Ким Чен Ына

Эхо Москвы15:31

В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes

ТАСС07:42
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