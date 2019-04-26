Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости вчера в 14:49
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество
Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД
Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено 25 апреля в 19:35
Политика
Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе
РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено вчера в 10:02
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено вчера в 10:42
Религия
В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
В мае в ГД внесут закон о продлении «дачной амнистии»
«Одно из последних изменений вступило в силу 4 августа 2018 года, когда были внесены поправки в Градостроительный кодекс, которые ввели новый уведомительный порядок строительства и оформления прав, при этом «дачная амнистия», как документ, прекратила свое действие с 1 марта 2019 года», — добавил Павел Крашенинников.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Симоньян: Ресурс Конгресса США призвал мужчин Кавказа проучить меня
Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Северного Кавказа проучить ее из-за слов о сохранении России как многоконфессиональной страны.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Американский профессор предрек конец «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям
Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
Футбол
«Мец» вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета
Напомним, «Мец» вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
В результате ДТП в Омске погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
БТР «Бумеранг» превзошел ожидания Минобороны во время испытаний
Российская боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидаемые характеристики во время испытаний, пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28