Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости вчера в 14:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Производитель Mercedes удивлен наличием у Ким Чен Ына лимузинов

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Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler

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В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes

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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

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Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

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Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну

РБКвчера в 15:27
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Общество

Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД

Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

Из СССР за несколько лет ввезли около 500 машинокомплектов, а тем временем шла неспешная, но упорная локализация производства, которая привела к тому, что с 1956 года все узлы, включая 50‑сильные двигатели и трехступенчатые коробки передач для Варшав, стали делать в Польше.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

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Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено 25 апреля в 19:35
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В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Обновлено в 00:58
Политика

Совбез ООН проигнорировал истерику Киева из-за паспортов РФ в Донбассе

РФ: "Ползучей аннексией не занимаемся" В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не угрожает миру и безопасности.
Обновлено вчера в 10:02
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

В ООН отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием

Генсек ООН Антониу Гутерреш дал комментарий после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из Международного договора о торговле оружие.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено вчера в 15:34
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено вчера в 10:42
Религия

В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Обновлено вчера в 12:04
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

В мае в ГД внесут закон о продлении «дачной амнистии»

«Одно из последних изменений вступило в силу 4 августа 2018 года, когда были внесены поправки в Градостроительный кодекс, которые ввели новый уведомительный порядок строительства и оформления прав, при этом «дачная амнистия», как документ, прекратила свое действие с 1 марта 2019 года», — добавил Павел Крашенинников.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

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Политика

Симоньян: Ресурс Конгресса США призвал мужчин Кавказа проучить меня

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отреагировала на призыв к мужчинам Северного Кавказа проучить ее из-за слов о сохранении России как многоконфессиональной страны.
Обновлено вчера в 11:31
Политика

Американский профессор предрек конец «эры США»

Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт заявил, что Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено вчера в 08:19
Общество

В США более 100 священников подозреваются в домогательствах к детям

Архиепархия Нью-Йорка опубликовала список из 120 священнослужителей, обвиненных в сексуальном насилии или в хранении порнографии.
Обновлено в 00:47
Футбол

«Мец» вернулся в Лигу 1 спустя сезон после вылета

Напомним, «Мец» вылетел из Лиги 1 по итогам сезона-2017/2018, заняв 20-е место.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

В результате ДТП в Омске погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

БТР «Бумеранг» превзошел ожидания Минобороны во время испытаний

Российская боевая платформа «Бумеранг» превзошла ожидаемые характеристики во время испытаний, пишет Утро.ру.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
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