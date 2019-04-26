Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости 14:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Daimler удивился наличию у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина

Интерфакс12:39

Бронированный Mercedes Ким Чен Ына неприятно удивил концерн Daimler

Российская газета18:19

Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну

РБК15:27

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Ведомости14:49

Производитель Mercedes удивлен наличием у Ким Чен Ына лимузинов

URA.Ru20:06

В Daimler удивились лимузину их производства у Ким Чен Ына

Дождь13:37

В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes

ТАСС07:42
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза

Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией

Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Политика

Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки

Госдепартамент США распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки в связи с угрозой новых терактов.
Обновлено в 19:41
Космос

Астрономы зафиксировали космическую аномалию

Обновлено в 10:17
Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Политика

Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Внук Спартака Мишулина проиграл суд

Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия

При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек

В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей.
Обновлено в 23:22
Общество

Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США

Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 21:40
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Обновлено в 21:40
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено в 16:43
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Обновлено в 23:20
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Хоккей

Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в серии с «Айлендерс»

Обновлено в 22:42
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

В Пекине проходит церемония открытия форума «Один пояс – один путь»

Обновлено в 09:14
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Религия

Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек

Террористы продолжают нападать на позиции курдов - 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено в 18:32
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