Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости 14:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

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