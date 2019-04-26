Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости 14:49
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Общество
В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией
Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Политика
Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки
Госдепартамент США распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки в связи с угрозой новых терактов.
Обновлено в 19:41
Космос
Астрономы зафиксировали космическую аномалию
Обновлено в 10:17
Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Политика
Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Происшествия
При перестрелке на Шри-Ланке погибло 15 человек
В одном из домов на востоке Шри-Ланки найдены тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей.
Обновлено в 23:22
Общество
Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США
Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 21:40
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено в 16:43
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:29
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено в 02:48
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 22:45
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» вышла вперед в серии с «Айлендерс»
Обновлено в 22:42
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Террористы продолжают нападать на позиции курдов - 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено в 18:32