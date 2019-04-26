Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости 14:49
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Политика
Трамп проведет переговоры с премьером Словакии 3 мая
Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини в Вашингтоне 3 мая, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 20:58
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено в 03:23
Политика
Госдеп распорядился вернуть детей американских дипломатов со Шри-Ланки
Госдепартамент США распорядился об отъезде со Шри-Ланке детей американских дипломатов, уровень опасности страны подняли до третьего уровня, при котором рекомендуется отказаться от поездки, сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 21:15
Происшествия
Полковник ФСБ арестован за взятки в особо крупном размере
Полковник Черкалин, служащий управления Службы экономической безопасности ФСБ РФ, подозревается в получении нескольких взяток общей суммой в десятки миллионов рублей.
Обновлено в 07:08
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено в 11:01
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Политика
Американский профессор рассказал о близком конце «эры США»
Профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в своей статье для Foreign Policy объяснил, почему Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции на мировой арене, и что вскоре это может обернуться для страны политическим и дипломатическим провалом.
Обновлено в 20:59
Футбол
СМИ: «Арсенал» намерен предложить Уэлбеку новый контракт
Форвард неудачно упал на ногу в первом тайме матча Лиги Европы с лиссабонским «Спортингом» (0:0). Не исключалось, что лондонцы откажутся от футболиста, чей контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.
Обновлено в 21:19
Политика
Савченко сравнила российские и украинские тюрьмы
Обновлено в 01:25
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Политика
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России
В ходе переговоров с Трампом были затронуты проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в 1970-80-х годах и так и не смогли вернуться на родину "Теперь я сам должен встретиться с Ким Чен Ыном и решить эту проблему, а президент Трамп пообещал мне всестороннее содействие в этом", - сказал Абэ.
Обновлено в 19:19
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Происшествия
«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера
В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Наука
Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга
Обновлено в 11:20
Космос
Объяснено появление нового атмосферного явления
Обновлено в 08:16
Культура
В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019
Обновлено в 10:26
Политика
Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын, задержавшийся во Владивостоке после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось .
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Макаровском районе на трассе перевернулся внедорожник
Обновлено в 21:39
Общество
Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США
Римско-католическая митрополия Нью-Йорка опубликовала имена 120 священнослужителей, обвиняемых в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 21:40
Авто
Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»
Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено в 11:24
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Учебные заведения Шри-Ланки будут закрыты до 6 мая
Ранее News.ru писал, что посольство РФ в Шри-Ланке занимается выяснением обстоятельств трёх взрывов, прогремевших на востоке страны.
Обновлено в 12:47
Авто
В России «серые» Volkswagen пустили под пресс
Всего "ТрансТехСервисом" было выкуплено три "серых" Volkswagen, реализованных дилером.
Обновлено в 04:30