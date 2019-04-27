Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости вчера в 14:49

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

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