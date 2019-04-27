Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производстваВедомости вчера в 14:49
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press. Продажа предметов роскоши в Северной Корее запрещена санкциями ООН.
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Происшествия
Караулову освободили из колонии
Обновлено в 01:43
Политика
Поклонская советует Порошенко собирать вещи для бегства
Обновлено в 00:55
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
Путин заявил о возможности расширения проекта «Сахалин-2»
Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
Обновлено в 00:39
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено вчера в 05:10
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Обновлено вчера в 10:21
Политика
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на камеру с самолета
Самолет чилийской авиации снял на видео весельную лодку «Акрос» Федора Конюхова, который выполняет одиночное кругосветное путешествие.
Обновлено вчера в 22:25
Путешествия
Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону к июню
Крымские пляжи полностью подготовят к курортному сезону к началу июня, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено вчера в 09:28
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия
Предполагается, что в него будут включены РФ и КНР. Ранее США отказались брать на себя обязательство не начинать ядерную войну первыми.
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес
Японские телезрители назвали Александра Плющенко «бедным ребенком»
Сама Рудковская неоднократно говорила, что он уже заработал 10 миллионов рублей, после чего напомнила поклонникам о достижениях сына.
Обновлено в 00:22
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено вчера в 03:24
Футбол
«Ливерпуль» снова стал лидером АПЛ, разгромив «Хаддерсфилд»
Обновлено в 00:11
Происшествия
Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу
Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа.
Обновлено в 02:17
Религия
Внуково готовится ко встрече благодатного огня из Иерусалима
Обновлено 25 апреля в 07:00
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала, почему попросила голосовать за дочь Алсу в музыкальном конкурсе
Понятно что Алсу ваша коллега по цеху, как говорится, но призывать голосовать за её дочь это как минимум не красиво, хотя бы потому что у каждого своё мнение и каждый способен сам осознанно сделать свой выбор, - резко отреагировали поклонники Юлии Ковальчук на просьбу певицы.
Обновлено в 01:38
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Гаджеты
В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок
MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено вчера в 15:18
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10