Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен ЫнаВзгляд.ру вчера в 13:08

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына. Во время зарубежных поездок в Сингапур, Ханой и Владивосток в кортеже северокорейского лидера былиЮ, в частности, лимузины Mercedes Maybach, сообщает ТАСС.

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

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