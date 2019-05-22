Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мираRT на русском 01:52
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
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Британские СМИ обеспокоены рекордными закупками золота Россией: «плохой знак»
Московский Комсомолец00:04
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
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