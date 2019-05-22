Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота РоссиейИзвестия 04:32
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Спорт
Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру
С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.
Обновлено в 06:56
Авто
Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Кино
Татуировка Софи Тёрнер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Татуировка, которую сделала на руке британская актриса Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», по словам поклонников сериала, стала спойлером к финалу саги.
Обновлено в 02:04
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.
Обновлено в 05:35
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Дальнейшее развитие успешного бизнеса Ford Sollers в сфере коммерческих автомобилей, а также большой парк легковых автомобилей в России, позволит всем дилерским центрам Ford продолжить работу с брендом.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег
Обновлено в 05:05
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Вилли Токарев экстренно госпитализирован
Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28
Общество
Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском
Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате в Москве
Водитель насмерть сбил мужчину, передвигавшегося на электросамокате с нарушением правил дорожного движения.
Обновлено в 07:23
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Последний звонок в школах Элисты прозвенит 23 мая
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Технологии
МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные от сотрудника ведомства, в случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:20
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено вчера в 16:28
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13