Экономика

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота РоссиейИзвестия 04:32

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Daily Express ошибся с оценкой рекордного объема закупок золота Россией

РБК03:47

На Западе встревожены российскими золотыми запасами. «У кого золото — у того и власть»

URA.Ruвчера в 23:59

Россия стала для мира «индикатором» кризиса

REGNUM04:48

«Плохой знак для мира»: зачем Россия скупает золото

News.ru07:42

Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира

RT на русском01:52

Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией

Известия04:32

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира

РИА Новостивчера в 18:41
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Спорт

Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру

С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.
Обновлено в 06:56
Авто

Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Кино

Татуировка Софи Тёрнер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Татуировка, которую сделала на руке британская актриса Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», по словам поклонников сериала, стала спойлером к финалу саги.
Обновлено в 02:04
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Политика

Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Авто

Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер

Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме

В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.
Обновлено в 05:35
Авто

Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России

Дальнейшее развитие успешного бизнеса Ford Sollers в сфере коммерческих автомобилей, а также большой парк легковых автомобилей в России, позволит всем дилерским центрам Ford продолжить работу с брендом.
Обновлено в 07:04
Космос

Астрономы впервые открыли две гравитационных волны за один день

Обновлено в 06:32
Здоровье

Врачи рассказали о самых страшных ошибках своих коллег

Обновлено в 05:05
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 06:06
Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Вилли Токарев экстренно госпитализирован

Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28
Общество

Писатель Алексей Иванов сравнил Манчестер с Челябинском

Автор романа "Географ глобус пропил" стал героем программы Юрия Дудя Писатель Алексей Иванов сравнил английский Манчестер с Челябинском во время общения с видеоблогером Юрием Дудем в очередном выпуске его программы.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Иномарка насмерть сбила мужчину на электросамокате в Москве

Водитель насмерть сбил мужчину, передвигавшегося на электросамокате с нарушением правил дорожного движения.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Обновлено в 06:00
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Последний звонок в школах Элисты прозвенит 23 мая

Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Технологии

МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные от сотрудника ведомства, в случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:20
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика

Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено вчера в 16:28
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
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