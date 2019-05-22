Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота РоссиейИзвестия 04:32
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Здоровье
Интернет подскажет врачам, как лечить больных
С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью "РГ" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.
Обновлено в 06:23
Политика
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Футбол
Колосков отговаривает Дзюбу от переезда в Премьер-лигу Англии
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал совет Артёму Дзюбе, который мечтает поиграть в английском чемпионате.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича
Отмечается, что стамбульский клуб уже сделал предложение «Эвертону» о годичной аренде Влашича. Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Обновлено в 06:35
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски
Обновлено вчера в 08:59
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
Обновлено в 01:15
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Политика
Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Общество
Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса
Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.
Обновлено в 07:43
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков
Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.
Обновлено в 06:10
Политика
Депутаты Закса обсудили нарушения на Первомайском шествии
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
CNBC: США дали две недели на отказ Турции от С-400
Обновлено в 03:49
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено вчера в 10:47