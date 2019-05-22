Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота РоссиейИзвестия 04:32

Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.

Здоровье Интернет подскажет врачам, как лечить больных С 2022 года вступает в действие федеральный закон об обязательном использовании врачами клинических рекомендаций - утвержденных описаний последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, рассказала в интервью "РГ" замминистра здравоохранения России Елена Бойко.

Политика Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.

Футбол Колосков отговаривает Дзюбу от переезда в Премьер-лигу Англии Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал совет Артёму Дзюбе, который мечтает поиграть в английском чемпионате.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Футбол «Галатасарай» заинтересован в аренде Влашича Отмечается, что стамбульский клуб уже сделал предложение «Эвертону» о годичной аренде Влашича. Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Игры Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.

Культура Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Игры В Origin бесплатно раздают The Sims 4 В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.

Политика Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Общество Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.

Авто Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.

Общество Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Общество Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.

Авто Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.

Происшествия В Челябинске прекращено дело анархиста, распылившего газ в силовиков Следственный комитет прекратил уголовное преследование 22-летнего Михаила Перкова по делу о применении насилия в отношении двух сотрудников Центра МВД по противодействию экстремизму.

Гаджеты Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров 16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.

Энергетика Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.