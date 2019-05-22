Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота РоссиейИзвестия 04:32
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Технологии
Ethereum станет удобнее для использования. На это потратят $19 млн
Организация выделит $30 млн на развитие экосистемы, $19 млн из них пойдут на решение ее главной проблемы — масштабируемости.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело
Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.
Обновлено в 05:51
Политика
В МИД заявили о возможности встречи Путина и Трампа
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
Обновлено в 05:26
Культура
Дудь сравнил Челябинск с Лондоном
Юрий Дудь встретился с Алексеем Ивановым в Манчестере. Писатель признался, что город ему нравится индустриальным наследием.
Обновлено в 06:01
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Политика
На Би-би-си выйдет шоу с кукольным Путиным в роли ведущего
Британцев возмущает такая передача. Один из телеканалов «Би-би-си» запустил шоу с анимированным президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
В Москве в лаборатории инновационного центра "Сколково" разлилось пять граммов брома.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Сборная РФ встретится с США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею
После состоялся матч межу США и Канадой. Победу в нем одержали канадские хоккеисты со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Космос
Устройство для наблюдения солнечной короны
Запатентованное устройство позволяет рассматривать солнечную корону, составляющую внешние слои атмосферы Солнца, во время затмений.
Обновлено в 03:52
Политика
Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных на Украине
Кремль считает необходимым обеспечить права русскоязычных людей на Украине. Однако в данный момент этого не происходит.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах
Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Общество
Около 60% граждан РФ поддерживают запретные меры на ЕГЭ
Большинство жителей России (57%) поддерживают меры контроля за проведением ЕГЭ (камеры видеонаблюдения, запрет на использование мобильных устройств и т. д.), против — 34%.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что Гарик Харламов ревнует ее к визажисту
Интересно, что в своем поздравлении актриса призналась, что именно к ней переодически Асмус ревнует муж.
Обновлено вчера в 12:04