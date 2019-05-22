Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мираИзвестия вчера в 21:12

Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира

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