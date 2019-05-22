Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мираИзвестия вчера в 21:12
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Британские СМИ обеспокоены рекордными закупками золота Россией: «плохой знак»
Московский Комсомолец00:04
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 01:42, Ашберн
Космос
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова: «Когда девочка родилась, у нее были проблемы со здоровьем»
Обновлено в 00:00
Происшествия
В центре Москвы на проезжей части провалился грунт
На расположенной в центре столицы улице Мытной возле дома номер 3 произошел провал грунта на проезжей части общей площадью около четырех квадратных метров и глубиной до полуметра.
Обновлено в 00:54
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Интернет
Microsoft выпустила обновление операционной сети Windows 10
Компания Microsoft выпустила очередное обновление своей операционной системы Windows 10.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Хоккей
Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира непобежденной
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков
В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт.
Обновлено в 00:33
Политика
Переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся 23 мая
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак во вторник, 21 мая, заявил, что переговоры по очистке нефтепровода «Дружба» начнутся в четверг, 23 мая, но пока не удалось окончательно договориться с Польшей.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась от должности замглавы администрации президента
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы администрации президента (АП) Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:36
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что появление нового российского электромобиля Zetta запланировано на декабрь.
Обновлено вчера в 22:12
Хоккей
«Сент-Луис» впервые за 49 лет вышел в финал Кубка Стэнли
«Сент-Луис» выходит в финал плей-офф НХЛ в четвертый раз.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Для выяснения причин сбоя в московском метро потребуется неделя
На выяснение причины сбоя в движении поездов на участке Солнцевской (желтой) и Большой кольцевой (бирюзовой) линий метро уйдет неделя, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено вчера в 17:56
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», совершавший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранных шасси, сообщает пресс-служба МЧС РФ по ЯНАО.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Климкин поделился впечатлениями от кадровых назначений Зеленского
Подавший заявление об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался о первых кадровых назначениях президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:00
Общество
Паводок пришёл в Чарышский район Алтайского края
Обновлено в 00:07
Культура
Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Кемерове в результате ДТП загорелись автомобили
В результате столкновения транспортные средства загорелись. Сотрудники МЧС получили сигнал о произошедшем в 7:40.
Обновлено в 00:35
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Нур-Султан по техническим причинам
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, самолет вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.
Обновлено вчера в 13:08
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
В Бразилии при стрельбе в церкви погибли три человека
В церкви бразильского города Паракату произошла стрельба, погибли три человека.
Обновлено в 00:44
Футбол
Битва за Кубок: ровно за сутки до финала «Урал» добрался до Самары
Обновлено вчера в 14:22
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено вчера в 18:24