Экономика

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мираИзвестия вчера в 21:12

Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
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«У кого золото, у того и власть»: Британские журналисты обеспокоены «золотыми» закупками России

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На Западе встревожены российскими золотыми запасами. «У кого золото — у того и власть»

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Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира

News.ruвчера в 20:03

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для всего мира

РИА Новостивчера в 18:41

Британские СМИ рассказали, как работает «золотое правило» России

ПолитРоссиявчера в 02:34
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Происшествия

Силовики с боем ликвидировали готовившую теракт группу под Владимиром

В городе Кольчугино Владимирской области силовики в ходе перестрелки нейтрализовали двух бандитов, готовивших теракт.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Глава администрации Зеленского пообещал России политику «кнута и пряника»

Призыв президента Владимира Зеленского к США об ужесточении санкций против России является ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным украинским президентом.
Обновлено вчера в 22:10
Театры

Театральный фестиваль «Сахалинская рампа» получил международный статус

В этом году программа разделена на четыре блока (спектакли театров Дальнего Востока, спектакли режиссеров из других регионов, которые уже ставились на сцене Чехов-центра, детская программа и специальная интернациональная программа) и продлится с 13 по 30 июня.
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Армия и оружие

ОАК опроверг информацию о переносе из Новосибирска производства Су-34

Обновлено вчера в 20:54
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Во вторник, 21 мая завершилась игра сборной России против сборной Швеции в групповом этапе чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 17:26
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Алена Водонаева объяснила, почему мужчины «ходят налево»

Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Рыбопромышленники просят ФНС проверить сомнительный экспорт артемии

В 2016 году объем сомнительного экспорта артемии составил 803 тонны, или половину всей вывезенной за рубеж продукции по объему.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено вчера в 09:40
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Обновлено вчера в 14:18
Политика

Климкин высказался о первых кадровых назначениях Зеленского

Ушедший в отставку с поста министра иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал в Facebook первые кадровые решения нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

24 млн граждан могут лишить пенсии

По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Процедуру получения инвалидности упростили в России

Правительство РФ упростило процесс получения гражданами инвалидности.
Обновлено вчера в 04:41
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию

Авторы закона объяснили необходимость предложенных изменений тем, что пока право пустить или не пустить родственников пациента в реанимацию является "жестом доброй воли главного врача".
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес

В возрасте 88 лет из жизни ушел знаменитый французский парикмахер Патрик Алес (настоящее имя - Хесус Гонсалес), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Сквер освободили для гуляющих в Екатеринбурге

Утром 21 мая в сквере, где шли споры о строительстве храма, снесли забор.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Мадуро призвал военных задерживать «предателей» в рядах ВС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, 21 мая, что вооруженные силы страны должны сохранять единство в своих рядах.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику Порошенко»

Обновлено вчера в 17:56
Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Найденные при обыске у ростовского замгубернатора часы оценили в 7 млн рублей

Обновлено вчера в 10:00
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Политика

В КНДР считают бывшего вице-президента США Байдена слабоумным

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, в Северной Корее считают бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена весьма недалеким человеком за его критические высказывания в адрес Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников страны.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро

Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено вчера в 08:56
Авто

Аналог Hyundai Creta от KIA получит роскошный салон

Компания KIA завершает тестирование нового компактного кроссовера на базе Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 23:39
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Жители России составили портрет идеального соседа

Жители России рассказали, какой человек может стать для них идеальным соседом.
Обновлено вчера в 23:34
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