Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мираИзвестия вчера в 21:12
Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
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Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»
Комсомольская правдавчера в 23:16
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