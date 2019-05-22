Экономика

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мираИзвестия 21:12

Британский таблоид Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела брокерской компании BullionVault Адриана Эша сообщил, что закупки Россией золота в первом квартале 2019 года достигли рекордных значений и являются «плохим знаком» для всего мира.
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Daily Express считает закупку золота Россией «плохим знаком» для всего мира

Аргументы и Факты22:31

Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира

РЕН ТВ21:40

Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира

News.ru20:03

Российские закупки золота тревожат западную прессу

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«У кого золото – у того и власть»: Британские журналисты обеспокоены «золотыми» закупками России

Царьград20:03

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира

Известия21:12

Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для всего мира

РИА Новости18:41
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:42, Ашберн
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Технологии

Летающие такси появятся во многих городах мира

Воздушные такси появятся во многих городах мира до 2025 года.
Обновлено в 21:21
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Политика

Супрун призвала выгнать Россию из Совбеза ООН

В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено в 20:39
Политика

Оппозиция Абхазии согласилась на перенос выборов

Глава штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сообщил журналистам, что оппозиция приняла предложение президента страны о переносе выборов главы государства на 26 августа 2019 года.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес

Стефания Маликова попробовала себя в роли дизайнера выпускных платьев

Стефания Маликова опубликовала в соцсети Instagram новые фотографии и рассказала, что решила попробовать свои силы в роли дизайнера платьев.
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Шоу-бизнес

Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью

Вдова Сергея Доренко Юлия показала сделанные в день смерти журналиста фотографии и видео. Они опубликованы в ее Instagram.
Обновлено в 13:44
Политика

Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации

Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован

Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Авто

В продаже появились новые ЗИЛ-133

В объявлении речь идёт о продаже шести автомобилей 1994 года выпуска с пробегом всего в 1,5 тысячи километров – грузовики прошли заводскую обкатку и с тех пор хранились в гараже.
Обновлено в 06:16
Футбол

Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре

Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»

Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.
Обновлено в 13:28
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Обновлено в 08:11
Космос

В РАН сообщили о возможностях российского тяжелого лунохода

Обновлено в 21:16
Хоккей

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено в 22:07
Музыка

Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Общество

Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»

Власти Москвы рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 21:50
Происшествия

Пожар возник на автосервисе в Новой Москве

Обновлено в 22:23
Происшествия

Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне

Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Новом Уренгое самолет вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Обновлено в 22:26
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 22:12
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено в 19:11
Происшествия

В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж

Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие

Зеленский сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сменил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), уволив генерала армии Виктора Муженко и назначив на его должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Экономика

24 млн граждан могут лишить пенсии

По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
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