Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мираРИА Новости вчера в 18:41
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
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Британские СМИ обеспокоены рекордными закупками золота Россией: «плохой знак»
Московский Комсомолец00:04
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:26, Ашберн
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