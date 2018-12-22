Армия и оружие
Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".
РИА Новостивчера в 15:10
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с чего всё началось
В британском издании The Daily Express появился материал под названием "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам"Газета.Ruвчера в 19:30
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Британское издание написало о «третьей мировой войне» между Россией и Украиной
Эхо Москвывчера в 20:05
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