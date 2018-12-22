Армия и оружие
Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".
РИА Новости15:10
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Армия и оружие
ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
Турция отложит военную операцию в Сирии
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Британские подразделения ВМС прибудут на Украину в 2019 году
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Армия и оружие
CNBC: Россия провела очередное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России провели еще одно успешное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено в 20:17
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Армия и оружие
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Обновлено в 06:27
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В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500
Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.
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Армия и оружие
Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике
Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.
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Армия и оружие
В Черном море продолжаются учения подводных лодок
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
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Обновлено в 10:08
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По словам Порошенко, в районе Азова теперь находится 95-ая отдельная десантно-штурмовая бригада, которая будет защищать особо опасное направление.
Обновлено в 19:54