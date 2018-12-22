Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".

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Армия и оружие Армия и оружие Турция отложит военную операцию в Сирии Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Британские подразделения ВМС прибудут на Украину в 2019 году Британские военнослужащие прибудут на Украину в январе 2019 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 21 декабря УНИАН.

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия провела очередное испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» В России провели еще одно успешное испытание гиперзвуковой ракеты корабельного базирования «Циркон», сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США.

Армия и оружие Армия и оружие Германия запретит полеты иранской Mahan Air из аэропортов страны Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов, сообщила в пятницу газета Bild.

Армия и оружие Армия и оружие ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой» Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500 Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат-невидимка начал испытания на Балтике Построенный в Санкт-Петербурге с использованием стелс-технологий фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел на ходовые испытания.

Армия и оружие Армия и оружие В Черном море продолжаются учения подводных лодок

Армия и оружие Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ проверил строительство военных объектов в ЗВО