с чего всё началось

Британский таблоид Daily Express опубликовал статью "Третья мировая война: Москва направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Армия и оружие Армия и оружие Танки НАТО не выдерживают конкуренции с «Арматой» Американский военный эксперт Уилл Флэнниген написал для издания The National Interest статью, посвященную преимуществам, которыми обладает новейший российский танк Т-14 "Армата" в сравнении с устаревшими боевыми машинами НАТО - американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2.

Армия и оружие Армия и оружие Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе «Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие CNBC: Россия испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» Источники CNBC рассказали, что российские военные с 2015 года провели уже пять испытаний новой гиперзвуковой ракеты, последнее — 10 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие ФК «Спартак» передал в Сирию необычные подарки Футбольный клуб «Спартак» уже в третий раз за неделю передал в Сирию 22 комплекта футбольной формы и пять футбольных мячей.

Армия и оружие Армия и оружие Германия запретит полеты иранской Mahan Air из аэропортов страны Правительство Германии приняло решение приостановить полеты иранской авиакомпании Mahan Air из немецких аэропортов, сообщила в пятницу газета Bild.

Армия и оружие Армия и оружие Кабул подтвердил решение США о выводе 7 тысяч солдат из Афганистана

Армия и оружие Армия и оружие Ракетоносцы Ту-95МС отработали ночную дозаправку в воздухе Ночная дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов летной подготовки.

Армия и оружие Армия и оружие Новый плавучий кран принят в состав Северного флота Сегодня в Североморске, главной базе Северного флота, состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага вспомогательного флота ВМФ России на новом самоходном плавкране проекта 02690 СПК-53150.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ оценили объем первой поставки автоматов АК-12 в войска

Армия и оружие Армия и оружие В США ужаснулись, узнав о характеристиках комплекса ПВО С-500 Американские военные эксперты проанализировали имеющуюся у них информацию о российском комплексе ПВО С-500 «Прометей» и пришли в ужас: комплекс ПВО С-500, который, как ожидается, поступит на вооружение Военно-космических сил России уже через пару лет, будет способен сбивать любые воздушные цели вне зависимости от их типа и назначения.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о подготовке ВСУ к захвату «серой зоны» в Донбассе Михаил Филипоненко в ходе своего традиционного брифинга сообщил, что украинские военные готовят операцию по силовому захвату «серой зоны», которая располагается в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Армия и оружие Армия и оружие В Черном море продолжаются учения подводных лодок