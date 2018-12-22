Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам". В статье говорится, что российский фрегат движется в сторону Азова на фоне угрозы "третьей мировой войны между Москвой и Украиной".

Политика Политика США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после иницидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.

Политика Политика Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.

Политика Политика Правительство США частично приостанавливает работу с 22 декабря Сенат Конгресса США завершил свое заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, сделав неизбежным частичную приостановку работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (08:00 мск субботы).

Армия и оружие Армия и оружие AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.

Политика Политика В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

Политика Политика Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.

Политика Политика Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Политика Политика В США гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж Гражданин КНР задержан в четверг в США, его обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал, сообщает минюст США.

Политика Политика Рада просит Порошенко объявить войну России В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

Политика Политика В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Политика Политика Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".

Политика Политика Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.

Армия и оружие Армия и оружие Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе «Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.