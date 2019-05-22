Экономика
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»Комсомольская правда вчера в 23:16
Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира. Такое мнение высказал директор по исследованиям в международной брокерской компании BullionVault Адриан Эш в интервью газете Daily Express.
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Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено в 17:49
Экономика
Набиуллина надеется, что законопроект о санации НПФ внесут в ГД осенью
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила надежду, что законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Наука
Российские ученые доказали, что «программа старения» существует
Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Смартфон ASUS ZenFone Max M2 получил обновление Android 9.0 Pie
Для смартфона ASUS ZenFone Max M2 выпущено обновление Android 9.0 Pie.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Китай запросил у Boeing компенсацию за приостановку полетов 737 MAX
Китайская авиакомпания China Southern Airlines потребовала компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Политика
Порошенко ответил на заведенное против него уголовное дело
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.
Обновлено в 14:12
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло
Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Здоровье
Бланки рецептов на лекарства защитят авторитетом врачей
Чиновники Минздрава надеются, что врачи перестанут выписывать направо и налево не слишком нужные больному лекарства, осознав, что их электронная подпись имеет вес и разбрасываться ею - значит потерять личный авторитет.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Жительница Китая расплатилась за автомобиль монетами
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой
Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Брэдли Купер сфотографировался со своей фанаткой, которая заявила, что она видела актера вместе с моделью Ириной Шейк и их ребенком.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии
Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
Обновлено в 15:26
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено в 14:14
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын
Обновлено в 21:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Ростовской области
Обновлено в 15:55
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею
Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Экономика
Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций
Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено в 09:42
Общество
Prada откажется от использования меха
Итальянский дом моды Prada заявил, что откажется от использования меха животных при изготовлении одежды и аксессуаров.
Обновлено в 15:52