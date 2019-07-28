Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатораРБК 18:47
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
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Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:40
Космос
Маск показал видео пробного «прыжка» корабля Starship
Илон Маск в одной из соцсетей опубликовал видеозапись, на которой продемонстрирован прототип проекта ракеты-носителя и космического корабля нового поколения, поднимающегося над землёй на 20 метров.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Общество
Лас-Вегас атаковали полчища кузнечиков
Найт напоминает, что кузнечики не представляют опасности для человека, и через несколько недель полностью исчезнут с улиц городов.
Обновлено в 22:43
Общество
В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население
Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено в 22:53
Игры
В GOG отменили предзаказы Blair Witch
GOG отменил все предзаказы Blair Witch. Игра по франшизе «Ведьма из Блэр» выйдет в GOG позже, чем в других магазинах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Политика
В России предложили разрешить голосовать с 16 лет
Сенатор отметила, что в 16 лет молодой человек уже два года является обладателем паспорта, а также в ряде случаев может вступить в брак.
Обновлено в 18:40
Здоровье
Волгоградский врач рассказал, когда пора идти за помощью к мануальщику
Ортопед-травматолог Григорий Новиков, врач мануальной медицины, поделился секретами своей профессии и поведал, при каких симптомах следует обращаться к мануальному терапевту.
Обновлено в 22:39
Происшествия
Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
Обновлено в 21:25
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
Обновлено в 15:34
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Происшествия
МВД назвало число участников несанкционированной акции в Москве
Свыше 3,5 тысяч человек участвуют в несогласованной акции в Москве, сообщили в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Порту»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
Обновлено в 16:52
Здоровье
Врач рассказал, как пережить жару
Эксперт рассказал, как пережить духоту и от каких продуктов рекомендуется отказаться.
Обновлено в 03:20
Наука
Уманехос: крупнейший испанский могильник медного века
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова прогулялась по Москве в вечернем платье
Обновлено в 11:39
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено 25 июля в 18:00
Экономика
Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена
Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
Космос
Эксперт сообщил о гигантском корабле на орбите Солнца
Обновлено в 08:01
Общество
Река Белая поднялась выше критической отметки в Черемховском районе
Уровень воды в реке Белая возле села Инга Черемховского района поднялся до 430 см при критической отметке в 420 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 02:53
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:23
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36