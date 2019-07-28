Политика

Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатораРБК 18:47

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

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Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
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