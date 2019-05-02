Происшествия
Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражуВести.Ru 05:12
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы.
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Осман Хасбулатов арестован на два месяца по подозрению в хищении более 20 млн рублей
Махачкалинские известия05:53
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Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
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Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
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«Позор для города»: жесткие задержания на Невском — кому и зачем это могло быть нужно
В сети появилось видео задержания исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Александра Шуршева.
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В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
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Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию
Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.
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Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
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Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны
Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
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Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
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