Происшествия

Дагестанского министра Хасбулатова заключили под стражуВести.Ru 05:12

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу на два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы.
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Осман Хасбулатов заключен под стражу

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В Финляндии проверяют анонимные угрозы массового расстрела людей в ТРЦ

Финская полиция расследует анонимные угрозы массового расстрела в одном из торговых центров города Эспоо, сообщает ведомство в четверг.
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Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов» вышла замуж за своего возлюбленного, музыканта Джо Джонаса.
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
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Политика

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«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
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Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
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Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
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Авто

Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков

Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено вчера в 04:53
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«Позор для города»: жесткие задержания на Невском — кому и зачем это могло быть нужно

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Обновлено в 05:36
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Врачи рассказали, как с пользой провести майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено в 08:13
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Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

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Происшествия

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из помпового ружья

В Москве четыре человека пострадали при стрельбе на Солнечной улице.
Обновлено в 08:47
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Wintershall и DEA закрыли сделку по слиянию

Немецкие нефтегазовые компании Wintershall (дочерняя холдинга BASF) и DEA (принадлежит компании LetterOne Михаила Фридмана) объявили о закрытии сделки по слиянию их активов.
Обновлено в 06:00
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СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

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Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

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Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны

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Руслан Хасбулатов
Российский политик
Российский политический деятель, учёный и публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного Совета Российской Федерации, сначала сподвижник первого президента России Бориса Ельцина, затем его основной оппонент и активный участник российского конституционного кризиса до октября 1993, в 1994 году - организатор так называемой «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне. С 1994 года - заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
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