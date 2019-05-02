Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяцаRT на русском 04:53

«В среду Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Османа Хасбулатова под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС представитель суда. 30 апреля полиция задержала министра экономики Дагестана.

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

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