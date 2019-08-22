Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсииРоссийская газета вчера в 14:08
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом сообщила прокуратура республики.
Читать в источнике
Оценить103
Подробнее о событии
Показать все источники
Замглавы села добавил себе 34 года в паспорте, чтобы получать пенсию. У него все получилось
Молодежь Дагестанавчера в 16:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Политика
Канада объявила «цену» за возвращение России в G8
Глава МИД Канады Христя Фриланд не стала полностью исключать возвращение России в G8, как канадский премьер Джастин Трюдо, но назвала несколько условий.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров
В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
Лоза опубликовала на своей странице в соцсети фото, сделанное, судя по всему, сразу после бракосочетания.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Светлана Разина передумала разводиться с мужем
57-летняя звезда заявила, что муж Борис Карпов пытался продать ее автомобиль, а после оставил транспортное средство на границе с Белоруссией.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено 21 августа в 05:41
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено 21 августа в 14:02
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский «Торино» уступил английскому «Вулверхэмптону» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино».
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено вчера в 03:02
Наука
Предложена теория сверхтяжелых частиц темной материи
Физики Кшиштоф Мейснер (Krzysztof A. Meissner) и Герман Николаи (Hermann Nicolai) из Польши и Германии предложили новую теорию строения темной материи.
Обновлено вчера в 11:18
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Игорь Лещук: «Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами»
Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами: «Тамбов», «Локомотив», «Спартак» или любая другая команда.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Эмили Ратажковски спровоцировала слухи о своей беременности
Снимок Ратажковски подписала лаконично: "Папа и мама", чем и спровоцировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге троим полицейским предъявлено обвинение в изнасиловании женщины.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено вчера в 18:13
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено 21 августа в 10:12