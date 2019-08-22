В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию. Об этом сообщила прокуратура республики.

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

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