Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме ШамилеРБК 20:33
Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение двадцати лет каждое из чеченских сел сжигалось по несколько раз.
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Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.
— Хизри Шихсаидов, российский политикURA.Ru 09:39
с чего всё началось
В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:48
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Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)08:52
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