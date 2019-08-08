В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.

с чего всё началось

Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.

Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение двадцати лет каждое из чеченских сел сжигалось по несколько раз.

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Политика Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.

Общество Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей Перуанские власти из-за угроз местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в составе которой находятся российские ученые.

Экономика Доходность пенсионных накоплений в ВЭБе достигла 8,42% При досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд по итогам кампании этого года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года – с 2016 по 2019 гг. По оценкам пресс-службы госкомпании, потери могут составлять до трети от суммы средств на пенсионном счёте.

Экономика Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.

Экономика Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.

Происшествия В воинской части в Архангельской области прогремел взрыв "Медицинские учреждения Архангельской области готовы принять пострадавших при взрыве под Нёноксой", — заявили в пресс-службе губернатора, не уточнив, в результате чего произошел взрыв.

Общество Бутылку с посланием времён СССР обнаружили на Аляске На западе Аляски в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф нашёл стеклянную бутылку с запиской времен Советского Союза.

Политика «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Энергетика В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1% Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.

Политика Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Политика Зеленский проведет на Украине земельную реформу Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.

Футбол «Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона «Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Общество Россиянам могут разрешить иногда работать из дома Предложение ОНФ содержит термин «временная удаленная работа», который, как считают авторы инициативы, следует внести в главу Трудового кодекса о режиме рабочего времени.

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.