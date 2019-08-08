Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме ШамилеРБК 20:33

Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение двадцати лет каждое из чеченских сел сжигалось по несколько раз.
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Хизри Шихсаидов
Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.
— Хизри Шихсаидов, российский политикURA.Ru 09:39
с чего всё началось

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:48

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Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

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Кадыров рассказал о войне чеченцев против Российской империи

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Lenta.ru12:58

Кадыров пояснил слова об имаме Шамиле

Взгляд.ру07:10

Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)08:52

В Чечне ответили на возмущение Дагестана словами Кадырова

URA.Ru12:53

Кадыров раскритиковал имама Шамиля

Rambler News Serviceвчера в 10:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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В России впервые заметили сельдяного короля

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Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии

Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
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Кино

Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Обновлено в 14:35
Общество

Российских ученых эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

Перуанские власти из-за угроз местного населения эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в составе которой находятся российские ученые.
Обновлено в 21:48
Экономика

Доходность пенсионных накоплений в ВЭБе достигла 8,42%

При досрочном переходе из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд по итогам кампании этого года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года – с 2016 по 2019 гг. По оценкам пресс-службы госкомпании, потери могут составлять до трети от суммы средств на пенсионном счёте.
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Блогеры повлияли на выбор почти половины покупателей люкса в России

К покупателям "люкса" аналитики относили тех людей, которые за предыдущие 12 месяцев (исследование проводилось с середины декабря 2018-го по 19 января 2019-го) потратили в среднем на персональные предметы роскоши € 39 тыс. Размер "чека" таких покупателей вырос за прошедший год — в 2017-м он составлял € 37 тыс. "Вес" блогеров в России оказался выше среднемирового уровня на 41%.
Обновлено в 17:00
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено в 21:53
Происшествия

В воинской части в Архангельской области прогремел взрыв

"Медицинские учреждения Архангельской области готовы принять пострадавших при взрыве под Нёноксой", — заявили в пресс-службе губернатора, не уточнив, в результате чего произошел взрыв.
Обновлено в 06:08
Общество

Бутылку с посланием времён СССР обнаружили на Аляске

На западе Аляски в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф нашёл стеклянную бутылку с запиской времен Советского Союза.
Обновлено в 04:00
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«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
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Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Энергетика

В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%

Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Политика

Дмитрий Медведев обсудит задержание Атамбаева с руководством Киргизии

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Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено в 19:31
Политика

Зеленский проведет на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
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«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона

«Тоттенхэм» объявил на своем официальном сайте о переходе Райана Сессеньона из «Фулхэма».
Обновлено в 12:54
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Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено 06 августа в 06:44
Общество

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи

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Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

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В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17
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Россиянам могут разрешить иногда работать из дома

Предложение ОНФ содержит термин «временная удаленная работа», который, как считают авторы инициативы, следует внести в главу Трудового кодекса о режиме рабочего времени.
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В Казани байкер насмерть сбил пешехода

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В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
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Технологии

В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G

Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
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Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

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Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров

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WSJ: Facebook готова платить СМИ по $3 млн в год за публикацию новостей в соцсети

Американская компания Facebook предложила по $3 млн ведущим американским СМИ за годовую лицензию на размещение их контента в новой вкладке одноименной соцсети.
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На Луну голодными не летали: как изменялась еда космонавтов

Важным элементом которого была космическая еда.
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Шамиль
Предводитель кавказских горцев, в 1834 году признанный имамом теократического государства - Северо-Кавказский имамат, в котором объединил горцев Западного Дагестана и Чечни. Национальный герой народов Северного Кавказа.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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