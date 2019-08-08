В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.

с чего всё началось

Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.

Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

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