Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме ШамилеРБК вчера в 20:33

Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
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Хизри Шихсаидов
Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями.
— Хизри Шихсаидов, российский политикURA.Ru вчера в 09:39
с чего всё началось

«Пора говорить правду»: Рамзан Кадыров о ботлихских событиях и имаме Шамиле

В этом году исполняется 20 лет с начала ботлихских событий. 7 августа 1999 года вооруженные террористы вторглись на территорию Республики Дагестан.
Чеченская Республика Сегодня07 августа в 03:48

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Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

РБКвчера в 20:33

Кадыров: журналисты не так все поняли

ФедералПрессвчера в 06:32

В Чечне ответили на возмущение Дагестана словами Кадырова

URA.Ruвчера в 12:53

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Lenta.ruвчера в 12:32

Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле

Кавказский узел00:05

Кадыров откровенно поговорил с дагестанцами по поводу имама Шамиля

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 08:52

Кадыров раскритиковал имама Шамиля

Rambler News Service07 августа в 10:46
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Происшествия

Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
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Общество

В России готовят национальный стандарт на школьную форму

Обновлено в 01:34
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Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

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Общество

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В Венесуэле расширят завод по смешиванию нефти при участии инвестора из Китая

Представители китайской нефтегазовой компании CNPC вместе с коллегами из PDVSA в четверг дали старт проекту по расширению завода по смешиванию нефти в Боливарианской Республике.
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В Швейцарии похитили украшения создателя ксеноморфов из фильма «Чужой»

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ФАС возбудила дело против Apple после жалобы «Лаборатории Касперского»

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Обновлено вчера в 13:28
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Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
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Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд

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Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
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Экономика

Во Франции призвали разрешить вопрос российских займов царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять для того, чтобы «окончательно разрешить» вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
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Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке

Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
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Будем здоровы (экс-Мединфо): Играть с незнакомыми животными может быть опасно

Играть с незнакомыми животными может быть опасно, предупреждает Департамент здравоохранения Москвы.
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Фразы и выражения, которые могут оказывать влияние непосредственно на органы человека, Пезешкиан назвал органической речью.
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Шамиль
Предводитель кавказских горцев, в 1834 году признанный имамом теократического государства - Северо-Кавказский имамат, в котором объединил горцев Западного Дагестана и Чечни. Национальный герой народов Северного Кавказа.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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