Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателейКоммерсантъ 12:18

Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.

Космос Астрономы на 98 % уверены, что нашли потерянный лунный модуль «Snoopy» миссии Apollo 10 Астронавты Томас Стаффорд (Thomas Stafford) и Юджин Сернан (Eugene Cernan) приблизились на этом пилотируемом модуле к спутнику Земли на расстояние около 50 тыс. футов (15,2 км). Это должно было стать последним испытанием оборудования модуля, завершившимся в точке, с которой должен был начаться спуск на Луну с использованием двигателя.

Экономика Amazon стал самым дорогим брендом Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Футбол Полузащитник Александр Саплинов перешел в ФК «Ростов» Полузащитник калининградского футбольного клуба «Балтика» из первенства ФНЛ Александр Саплинов подписал контракт с «Ростовом».

Политика Денисова предложила Москальковой обсудить освобождение всех осужденных украинцев и россиян Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине.

Финансы ЦБ вводит новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.

Политика Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Политика «Ошиблись не сзади, а спереди»: Рабинович о Зеленском Политик добавил, что "ошиблись" граждане Украины "не сзади, а спереди", поскольку решение проголосовать на выборах за кандидатуру Владимира Зеленского было верным решением, поскольку "нужно было свалить Порошенко".

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Политика Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Политика Лукашенко пообещал разогнать белорусских синоптиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил местных синоптиков в том, что они плохо справляются со своими обязанностями.

Шоу-бизнес Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Космос В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Большой палаты Конституционного суда (КСУ) призвал принять справедливое решение по его указу о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Общество Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.