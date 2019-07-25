с чего всё началось

Российский боксёр Максим Дадашев перенёс инсульт во время последнего боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Дадашев перенёс инсульт во время смертельного боя с Матиасом

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Политика Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности В ходе слушаний Мюллер подтвердил обвинения в адрес России о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году и подчеркнул, что расследование не установило наличие сговора между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и российским правительством.

Происшествия В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.

Политика Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.

Политика Любовь Соболь вынесли из здания МГИК Оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь вынесли из здания Мосгоризбиркома вместе с диваном, на котором она сидела.

Происшествия В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Музыка Бузова заявила о своем последнем концерте Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.

Происшествия Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.

Интернет В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10 Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Общество В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ, который состоится 28 июля.

Политика Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.

Общество Жара на западе Европы обновила температурные рекорды Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.

Происшествия Суд арестовал сотрудника МЧС по делу о пожаре в лагере «Холдоми» Глава компании, которой принадлежит "Холдоми", Виталий Бурлаков, и директор лагеря Максим Кузнецов также арестованы, в ближайшее время всем фигурантам дела предъявят обвинение.

Кино Авторы «Игры престолов» ответили на петицию фанатов Директор телеканала HBO Кейси Блойс впервые отреагировал на петицию фанатов «Игры престолов», в которой они требуют переснять восьмой сезон сериала.

Происшествия Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги.

Технологии Точность прогноза погоды вырастет вдвое С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос».

Авто Назвали дату российской премьеры нового Suzuki Jimny Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.