с чего всё началось

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Политика В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.

Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат в футбольных воротах Отечественная балерина Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать фолловерам свой традиционный шпагат, однако теперь в футбольных воротах.

Армия и оружие Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.

Космос Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Происшествия Уровень воды в реках Приамурья приближается к критической отметке В Амурской области уровень воды в некоторых реках продолжает расти.

Здоровье ВОЗ призвала государства увеличить финансирование борьбы с гепатитом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество направить дополнительные средства на диагностику и лечение гепатита.

Футбол Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.

Политика Юнкер: Евросоюз не будет пересматривать достигнутую сделку по Brexit Евросоюз не собирается пересматривать уже достигнутое правительством Терезы Мэй соглашение об условиях Brexit, заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера в беседе с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Политика В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.

Политика Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Авто Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик» Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные На крайнем севере и северо-востоке европейской части страны возможно выпадение мокрого снега, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Авто Назвали дату российской премьеры нового Suzuki Jimny Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.

Кино НВО впервые прокомментировала петицию фанатов «Игры престолов» Программный директор компании НВО Кейси Блойс прокомментировал петицию фанатов сериала «Игры престолов», требующих переснять последний сезон культовой саги, которую они сочли неудачной.

Экономика Иностранные бизнесмены в России раскритиковали арест Дельпаля Продление ареста партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю вызывает непонимание и обеспокоенность, говорится в заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и советников по внешней торговле Франции.

Политика Матвиенко призвала не дискриминировать богатых людей В обществе не должно быть дискриминации состоятельных людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.

Армия и оружие На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха» «В Одесской области состоялся очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.